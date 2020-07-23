Мэром Благовещенска выбрали Олега Имамеева

Депутаты городской думы Благовещенска определились с кандидатурой на пост главы города. По результатам тайного голосования должность занял первый заместитель мэра Олег Имамеев.

«Всего голосование проходило с участием 24 депутатов, за Олега Имамеева проголосовал 21 депутат, два человека воздержались и один бюллетень был пустой», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы гордумы.

Кроме Имамеева претендентом на кресло градоначальника был директор МП «Муниципальный центр международного сотрудничества» Сергей Шимко. Именно их двоих комиссия допустила ко второму этапу конкурса. Другие кандидаты не смогли пройти из-за недостаточной информации о своих доходах и имуществе.

Новый мэр Благовещенска вступит в должность после инаугурации 25 июля. Имамеев сменит на посту Валентину Калиту, которая стала главой города в июле 2015 года.

Имамеев родился 17 мая 1974 года в Амурской области. Он окончил Дальневосточный государственный аграрный университет, изучив специальности «Инженер-электрик» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». После этого получил диплом по специальности «Экономика государственных и муниципальных предприятий». Первым заместителем мэра Благовещенска Имамеев стал в июле 2019 года.