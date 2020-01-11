Меркель заявила о необходимости завершить строительство «Северного потока- 2»

Строительство газопровода «Северный поток -2» разрешено европейским законодательством, поэтому проект необходимо довести до конца. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы говорили о проекте „Северный поток — 2“. Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован. Нам нужно довести его до конца», — привел цитату канцлера Германии «Интерфакс».

Ангела Меркель особо подчеркнула, что страны Европы выиграют от завершения строительства газопровода и начала поставок российского газа через «Северный поток — 2», хотя и заинтересованы в различных способах доставок.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова своими силами достроить газопровод без участия иностранных партнеров. Однако он подчеркнул, что сдача сдвинется на несколько месяцев.

«Надеюсь, до конца этого года или максимум до конца первого квартала 2021 года работа будет завершена, а газопровод заработает», — сказал российский лидер.