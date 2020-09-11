Меркель вспомнила о своих мыслях после падения Берлинской стены

Политический деятель отметила, что коллеги во время ее командировки в польский город Торунь говорили возвращении государства к единству в ближайшее время. Сама Меркель не верила в такие предположения, пишет «Политика сегодня».

Она призналась, что не думала когда-то увидеть, как падет знаменитая Берлинская стена. В момент, когда это случилось, будущий канцлер поняла, теперь люди могут выехать за границу.