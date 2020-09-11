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    11 сентября 2020, 14:15

    Меркель вспомнила о своих мыслях после падения Берлинской стены

    Полина Петрова

    Канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила о своих мыслях после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Она отметила, что первым делом подумала об появившейся возможности путешествовать, информирует РИА «Новости».
    Меркель вспомнила о своих мыслях после падения Берлинской стены

    Политический деятель отметила, что коллеги во время ее командировки в польский город Торунь говорили возвращении государства к единству в ближайшее время. Сама Меркель не верила в такие предположения, пишет «Политика сегодня».

    Она призналась, что не думала когда-то увидеть, как падет знаменитая Берлинская стена. В момент, когда это случилось, будущий канцлер поняла, теперь люди могут выехать за границу.

    Новости SMI.FM