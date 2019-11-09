Меркель предупредила о росте националистических тенденций в мире

Ангела Меркель убеждена, что между «старыми» и «новыми» землями Германии существуют значительные различия, которые и заботят немцев. Обсуждение падения Берлинской стены — главная тема дня в Германии. Событие произошло 9 ноября 1989 года, то есть ровно 30 лет назад.

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Канцлер Германии подчеркнула: пройдет немало времени, прежде чем произойдет выравнивание условий жизни в восточной и западной части страны.

«Во многих вещах, относительно которых считалось, что восток и запад сравняются, сегодня видно, что это займет скорее полвека или больше», — убеждена Меркель.

Политик попросила набраться терпения, пока будет идти процесс преодоления этих различий. Она призвала «научиться сносить трудности свободы». Канцлер Германии пояснила: под этими трудностями она понимает принятие решений.

«Жизнь в ГДР иногда определенным образом была почти удобной, поскольку на некоторые вещи просто нельзя было повлиять», — подчеркнула Меркель.

Берлинская стены была одним из основных символов холодной войны. Инициатива ее возведения принадлежала главе ГДР Вальтеру Ульбрихту. Он стремился предотвратить массовый отток рабочей силы в Западную Германию. Строительство стены завершилось в 1961 году.