Власть 28 декабря 2022, 22:03 Меркель предлагала России и Украине договариваться напрямую — Лавров Глава МИД Лавров: Меркель предлагала напрямую договариваться Москве и Киеву РИА «Новости»

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель еще пару лет назад в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предлагала напрямую договориться с Украиной. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, она говорила об этом, когда Путин в который раз привлекал ее внимание к необходимости установления особого статуса Донбасса в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском.

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«Она ему сказала: „Владимир, ну ты же понимаешь, это все так, конструктивная двусмысленность. На самом деле вы решаете все в Донбассе, вы должны договариваться с Киевом“», — сказал Лавров.

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В беседе с газетой Die Zeit Меркель сказала, что Минские соглашения дали возможность Украине «потянуть время, чтобы стать сильнее». Лавров отметил, что ее слова в очередной раз подчеркнули то, что договоренности никто не собирался выполнять.

Меркель в интервью Corriere della Sera сказала, что столкновение России и Украины было неизбежным. Она пояснила, что Минские соглашения лишь помогли представителям киевского режима к подготовиться к конфликту.