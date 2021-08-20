Меркель посетила Александровский сад

Канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Россию. Она посетила Александровский сад. Об этом сообщило ИА Nation News.

Меркель провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что это их первая встреча с начала пандемии коронавируса. В последний раз лидеры виделись 19 января 2020 года в Берлине на конференции по Ливии.

На встрече Меркель с Путиным произошел курьезный случай. Глава правительства ФРГ не отключила свой телефон перед мероприятием, и ей кто-то позвонил во время выступления российского лидера.