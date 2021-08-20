Меркель побывала на Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Москву с официальным визитом. Она уже возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщил «Интерфакс».

Чуть ранее ее кортеж заметили при подъезде в Александровский сад.

На 20 августа запланированы переговоры Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча уже началась.

Лидеры обсудят отношения двух стран, а также международную повестку. Предположительно, политики затронут вопрос Афганистана и миграционные вопросы.

Директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар заявил, что Меркель, вероятно, захочет сделать положительный шаг в сторону России незадолго до того, как уйдет в отставку. Предположительно, это произойдет уже осенью. Рар добавил, что лидеры двух стран, скорее всего, будут обсуждать ситуацию на Украине.

Туда канцлер ФРГ отправится прямо из Москвы. В воскресенье, 22 августа, у нее запланированы переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Меркель будет пытаться надавить на Зеленского и убеждать его пойти на уступки.