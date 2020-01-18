Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции

Столичное правительство согласовало заявку, поданную на проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников внесения поправок в Конституцию. Кто подал заявку на проведение акции, пока не известно.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Протестующие пройдут по проспекту Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до улицы Маши Порывай. Сцена для выступающих будет установлена напротив дома № 9 по улице Академика Сахарова.

В своем послании Федеральному собранию, которое президент РФ Владимир Путин огласил 15 января, глава государства указал на необходимость внесения поправок в Конституцию. В частности, он предложил наделить Госдуму правом утверждать кандидатов на посты премьер-министра, вице-премьеров и министров.

Через час после выступления президента правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. На его место был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

Для сбора предложений по внесению поправок в Конституцию была создана рабочая группа из 75 человек.