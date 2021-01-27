Мэра в Тюменской области решили найти через интернет

Чиновники в Тюменской области решили найти человека на должность мэра Евсинской сельской администрации необычным способом. Они разместили объявление о поиске кандидатов в интернете.

Об этом сообщило Ura.ru. Публикацию разместили в базе данных регионального центра занятости в открытом доступе. Предложить свою кандидатуру может любой желающий. В объявлении указана зарплата — от 26 до 30 тысяч рублей в месяц, при этом график обещают ненормированный.

Соискатель должен иметь высшее образование, а также отработать по специальности не менее трех лет или иметь стаж муниципальной службы.

Ura.ru отметило, что традиционно на такие должности назначают не с помощью интернет-объявлений, а по результатам конкурса. В администрации Голышмановского городского округа объяснили, почему решили начать поиск мэра в Сети. Там пояснили, что назначат руководителя из резерва управленческих кадров.

«Так как в данный момент на эту должность резерв отсутствует, мы разместили вакансию», — сказали в мэрии.

Ранее этот пост занимала Светлана Сидоренко, однако 1 января глава Евсинской администрации написала заявление об уходе по собственному желанию.