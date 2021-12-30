Мэра Томска осудили на два года колонии

Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима по статье о злоупотреблении полномочиями. Приговор мэру передал корреспондент ТАСС из Советского районного суда Томска.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима», — высказал свое решение судья.

Во время оглашения приговора судья изменил уголовную статью, по которой изначально проходил Кляйн — с 286 на 285. Теперь действия мэра квалифицированы не как превышение должностных полномочий, а как злоупотребление ими. Во время заседания судья также обвинила градоначальника в том, что он нелегально занимался бизнесом.

Сторона обвинения запрашивала для Кляйна пять лет в колонии общего режима, а сторона защиты настаивала на его невиновности. Сам глава Томска свою вину отрицал и просил о помиловании в последнем слове.

Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года на работе, отстранили от должности и определили в изолятор, но после перевели под домашний арест по состоянию здоровья.