Мэра Томска Кляйна отправили в СИЗО

Главу Томска Ивана Кляйна арестовали на два месяца. Он подозревается в превышении полномочий. Вину он не признал, сообщили в СК.

Кляйна задержали 13 ноября, во время селекторного совещания. Следствие считает, что он воспользовался своими полномочиями в интересах ОАО «Томское пиво». Чиновник является основным акционером компании.

По предварительным данным, мэр в 2016 году дал незаконное поручение начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска. Тот якобы должен был внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения. Речь шла о том, чтобы объявить территорию вокруг здания «Томского пива» санитарной зоной. В связи с этим местный предприниматель понес убытки. Он не смог построить там многоэтажные жилые дома.

После задержания у Кляйна дома, в администрации города и служебных помещениях «Томского пива» прошли обыски. Следователи допрашивают свидетелей.

Иван Кляйн возглавил Томск в 2013 году. У двух его предшественников, Николая Николайчука и Александра Макарова, были проблемы с законом. Первый получил четыре года условно за превышение должностных полномочий, второй отсидел более пяти лет тоже за превышение полномочий и не только.