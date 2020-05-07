«Мера оправдает себя»: в Совфеде поддержали режим ношения масок в Москве

В Москве ввели режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте из-за распространения коронавирусной инфекции. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова назвала эту меру необходимой.

Нововведение нужно для ослабления всех опасностей, вызванных COVID-19, отметил сайт RT.

«Я поддерживаю, потому что это только для нас, еще раз привлекают наше внимание к тому, что нужно себя в первую очередь оберегать», — заявила Бибикова.

По ее словам, такая мера необходима и оправдает себя.

С 12 мая будут ужесточены требования к проезду в общественном транспорте. С таким заявлением ранее выступил мэр столицы Сергей Собянин. Жители мегаполиса теперь обязаны, в том числе, надевать маски и перчатки.

За последние сутки в Москве выявлено 6703 новых случая COVID-19. Всего в России зафиксировано 177 160 случаев коронавируса.

Масочный режим ввели во многих российских регионах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С 12 мая он начнет действие и в Подмосковье. Россия создала систему контроля за ношением масок. С помощью видеонаблюдения можно будет узнать, взял ли человек средство индивидуальной защиты.