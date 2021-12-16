Мэра Ярославля экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии

Мэр Ярославля Владимир Волков попал в больницу. Его экстренно госпитализировали, медики заявили о стабильно тяжелом состоянии.

Известно, что Волков находится в Ярославской областной больнице. Врачи провели лечебно-диагностические процедуры, было сделано контрастное исследование.

«Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», — передала слова главврача больницы Александра Корнилова мэрия Ярославля. Это сообщение процитировало РИА «Новости».

Ранее местные СМИ сообщали, что мэра города экстренно госпитализировали. По неофициальной информации, у него начались проблемы с сердцем. Сайт «Ярновости» написал, что главе Ярославля сделали операцию.

Владимир Волков родился в 1975 году, пост мэра Ярославля он занял в конце 2018 года.