Власть 20 ноября 2022, 00:07 Мэра Энергодара Александра Волгу отстранили от должности ТАСС: Волгу освободили от должности мэра Энергодара указом запорожских властей РИА «Новости»

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Мэра Энергодара Александра Волгу освободили от должности указом властей Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в региональной администрации.

«Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области», — сообщили в агентстве.

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По сообщению источника, указ пописал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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При этом сам Волга отрицает информацию об отстранении. Он сказал агентству, что в данный момент находится в отпуске.

В четверг, 17 ноября, в Энергодаре задержали инженера Запорожской АЭС. Он помогал украинским военным корректировать удары по атомной станции. Работник сотрудничал с СБУ с начала спецоперации, сообщал ей о месте дислокации российских военных и технике, об обстановке на атомной станции, сотрудниках «Росатома» и передавал другие ценные данные.

В начале ноября на ЗАЭС предотвратили теракт. На территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой — украинские боевики оставили его еще в феврале–марте. Целью диверсии должна была стать тепломагистраль, связывающая атомную станцию с Энергодаром. Город мог остаться без тепла этой зимой.