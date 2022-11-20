20 ноября 2022, 00:07
Мэра Энергодара Александра Волгу отстранили от должности
ТАСС: Волгу освободили от должности мэра Энергодара указом запорожских властей
Мэра Энергодара Александра Волгу освободили от должности указом властей Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в региональной администрации.
«Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области», — сообщили в агентстве.
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По сообщению источника, указ пописал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
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При этом сам Волга отрицает информацию об отстранении. Он сказал агентству, что в данный момент находится в отпуске.
В четверг, 17 ноября, в Энергодаре задержали инженера Запорожской АЭС. Он помогал украинским военным корректировать удары по атомной станции. Работник сотрудничал с СБУ с начала спецоперации, сообщал ей о месте дислокации российских военных и технике, об обстановке на атомной станции, сотрудниках «Росатома» и передавал другие ценные данные.
В начале ноября на ЗАЭС предотвратили теракт. На территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой — украинские боевики оставили его еще в феврале–марте. Целью диверсии должна была стать тепломагистраль, связывающая атомную станцию с Энергодаром. Город мог остаться без тепла этой зимой.
Запорожье
Энергодар
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