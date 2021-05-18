Мэр Владивостока сообщил об отставке

Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что уходит в отставку. До этого полпред президента РФ в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев заявил о необходимости увольнения главы города. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока», — сообщил Гуменюк в Instagram.

Он сообщил, что проработал в должности более двух лет. По его словам, за это время сотрудниками администрации города было сделано немало — особенно в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также в области благоустройства. Гуменюк подчеркнул, что задел, который был «наработан за эти годы, станет подспорьем» для дальнейшего развития Владивостока.

Губернатор региона Олег Кожемяко сегодня заявил, что результаты работы мэра города не нравятся ни жителям, ни краевой власти. По словам Кожемяко, значительные деньги, которые приходят из федерального центра, даются на развитие Владивостока. Полпред президента РФ в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что мэру необходимо уволиться.