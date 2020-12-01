Мэр Владивостока получил еще одно представление от прокуратуры

Прокуратура Владивостока вынесла представление мэру города Олегу Гуменюку. Надзорному органу не понравилось, как было обеспечено электроснабжение и транспортная доступность местным жителям после снежного циклона на островах Русский и Попова.

Сотрудники ведомства выявили нарушения, после чего прокурор города потребовал у Гуменюка рассмотреть вопросы снабжения электроэнергией и обеспечения транспортной доступности на островных территориях, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«По выявленным нарушениям прокурором Владивостока в адрес главы города внесено представление», — отмечено в публикации.

В городе, по данным прокуратуры, во время действия режима ЧС не организовали эффективное взаимодействие ответственных служб по ликвидации последствий циклона. В итоге оперативный штаб действовал несогласованно, а процесс подключения объектов к коммунальным ресурсам затянулся.

Вопрос организации бесперебойного энергоснабжения на острове Попова остался без должного внимания, длительно решалась проблема строительства на островной территории объектов электроснабжения.

Благодаря чрезвычайной ситуации стало очевидно, что одного плавсредства для «удовлетворения потребности населения» островов недостаточно. Кроме того, в мэрии не предусмотрели возможность оперативно зафрахтовать паромы в соседних портах на период ЧС.

Прокуратура уже вносила представление Гуменюку в конце ноября. В прошлый раз в надзорном органе отметили недостаточное количество техники и ресурсов, необходимых для устранения последствий обрушившегося на город снежного циклона. За бездействие в условиях ЧС собрались привлечь к ответственности и главу администрации острова Русский.