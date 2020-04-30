Мэр Усть-Кута назвал политической акцией поджог его земли

Глава сибирского Усть-Кута Александр Душин заявил, что поджог травы на его лесном участке связан с его политической деятельностью. Он пообещал в скором времени раскрыть детали случившегося.

«Эта история носит чисто политический окрас, чтобы опорочить меня и „Единую Россию“», — рассказал Душин РИА «Новости».

По его словам, он снял видео, где восстановил события и объяснил произошедшее. Политик уже выехал в Усть-Кут.

Вечером 29 апреля в полицию Усть-Кута поступило сообщение о том, что в 200 километрах от города местные жители задержали представителей администрации Усть-Кутского района. В их числе оказался первый замглавы района Михаил Барс.

В лодках задержанных, на которых они приплыли в тайгу, нашли несколько канистр бензина. Чиновники якобы поджигали лес, а потом снимали это с квадрокоптера.

Земли, где все произошло, принадлежат Душину. Он участвовал в задержании. Представитель администрации Усть-Кутского района заявил, что местные люди избили Барса. Сейчас он находится в больнице.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. Речь идет о возможном превышении должностных полномочий.

На сентябрь 2020 года запланированы выборы главы Усть-Кутского района. Основными фаворитами являются действующий глава района Тамара Климина из ЛДПР и Александр Душин от «Единой России».