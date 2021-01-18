Мэр Улан-Удэ назвал сроки решения проблемы бродячих собак в городе

Власти Улан-Удэ до конца зимы разберутся с проблемой бродячих собак. Стаи животных уже не раз нападали на жителей Бурятии. Последней их жертвой стал 11-летний мальчик, которого пришлось ввести в искусственную кому.

Сроки решения ситуации озвучил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщило РИА «Новости». После нападения собак следователи возбудили уголовное дело о халатности.

В СК выяснили, что многомиллионный контракт на отлов бродячих собак исполнили только на треть — специалисты поймали всего 402 собаки более чем из 1,4 тысячи. Созданием приютов для бездомных животных тоже никто не занимался.

В поселке Забайкальский, где 12 января собаки атаковали школьника, с 18 января улицы патрулируют дружинники, уточнили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. Они встречают приехавших на автобусе детей и провожают до учебного заведения, чтобы «полностью обеспечить безопасность».

В городе также усилили работу мобильных групп по проверке собак. Специалисты проверяют правила содержания домашних животных и отслеживают большие стаи бездомных собак. Информацию о них передают в службу отлова.