Мэр Улан-Удэ назвал сроки решения проблемы бродячих собак в городе
Сроки решения ситуации озвучил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщило РИА «Новости». После нападения собак следователи возбудили уголовное дело о халатности.
В СК выяснили, что многомиллионный контракт на отлов бродячих собак исполнили только на треть — специалисты поймали всего 402 собаки более чем из 1,4 тысячи. Созданием приютов для бездомных животных тоже никто не занимался.
В поселке Забайкальский, где 12 января собаки атаковали школьника, с 18 января улицы патрулируют дружинники, уточнили в пресс-службе администрации Улан-Удэ. Они встречают приехавших на автобусе детей и провожают до учебного заведения, чтобы «полностью обеспечить безопасность».
В городе также усилили работу мобильных групп по проверке собак. Специалисты проверяют правила содержания домашних животных и отслеживают большие стаи бездомных собак. Информацию о них передают в службу отлова.