Мэр Углегорска уйдет в отставку после скандала с газетой

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил уйти в отставку мэру Углегорского района Сергею Дорощуку. Причиной стали многочисленные претензии к работе Дорощука со стороны жителей. Незадолго до отставки у него произошел конфликт с местным изданием.

Во время своего визита в муниципалитет Лимаренко встретился с Дорощуком, и после беседы мэр принял решение уйти в отставку. Об итогах встречи губернатор рассказал в своем Telegram-канале.

По мнению Лимаренко, проблема назревала давно и власти Углегорского района вели недостаточно эффективный диалог с жителями.

«Я обратил внимание, что все технические работы делаются достаточно быстро и организованно. Но работа с населением ведется очень плохо и освещается в прессе очень плохо, и поэтому возникают домыслы и все эти проблемы», — перечислил губернатор.

Он отметил, что на предыдущих местах работы Дорощука тоже возникали проблемы. Но при этом не уточнил, что именно имеет в виду.

Незадолго до приезда Лимаренко и отставки мэра Углегорска в районе произошел скандал вокруг местного издания «Углегорские новости». Дорощук якобы сорвал выпуск газеты из-за статьи о негативном влиянии «Восточной горнорудной компании» на экологию.

Накануне глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить сообщения о возможном давлении на журналистов на Сахалине. «Углегорские новости» освещали социальные и экологические проблемы в районе.