Мэр Тамбова застряла во Вьетнаме и получила премию за хорошую работу

Информация появилась на личной странице депутата Тамбовской городской Думы Алексея Власкина в Facebook.

Он пояснил, что депутаты «никаких премий себе не выписывали».

«Основанием для невыплаты премии были бы недостатки в работе, которую выполняют эти должностные лица», — добавил Власкин.