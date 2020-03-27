Мэр Тамбова застряла во Вьетнаме и получила премию за хорошую работу
Глава Тамбова Наталия Макаревич вместе с дочерью отправилась на отдых во Вьетнам. Вернуться в Россию она не смогла, однако получила премию за хорошую работу. Об этом сообщила «Газета.ru».
Информация появилась на личной странице депутата Тамбовской городской Думы Алексея Власкина в Facebook.
Он пояснил, что депутаты «никаких премий себе не выписывали».
«Основанием для невыплаты премии были бы недостатки в работе, которую выполняют эти должностные лица», — добавил Власкин.