Власть 16 декабря 2022, 21:24 Мэр Собянин рассказал об одновременном открытии 10 центров «Московского долголетия»

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Сразу 10 центров «Московского долголетия» открылись в столице в один день. Об этом сообщила НСН со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

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Глава Москвы отметил, что с момента начала проекта прошло два года. За это время в Москве появилось 70 таких учреждений. Собянин посетил центр, который открылся в Щербинке в здании нового дворца бракосочетания «Южное Бутово».