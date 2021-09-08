Мэр Собянин объявил, что внес в Мосгордуму пакет поправок в закон о тишине

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил штрафовать за нарушение тишины в российской столице с помощью камер, в которых есть специальные шумомеры. Эти и другие поправки он внес на рассмотрение Мосгордумы.

Речь идет о поправках в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

«Предлагаю штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами — шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания», — написал градоначальник в своем блоге.

По его словам, машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями предлагается останавливать и отправлять на спецстоянку. Транспортные средства должны будут там находиться до тех пор, пока глушитель не будет вновь работать в штатном режиме.

Собянин выразил надежду на то, что депутаты городского и федерального парламентов поддержат инициативу и быстро примут законы, которые помогут вернуть жителям столицы право на спокойный отдых по ночам.

Согласно законопроекту, штрафы автомобилистам за нарушение тишины и покоя ночью хотят повысить в 10 раз — до пяти тысяч рублей.