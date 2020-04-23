Мэр Сибая уточнил, кого считает проигравшими из-за потери работы

Мэр Сибая попытался объяснить, почему назвал людей, которые трудились без контрактов с работодателями, проигравшими. Он назвал обобщение неверным, но сделал это снова коряво.

«Получил массу критики в свой адрес за то, что назвал проигравшими тех, кто в свое время не оформил свои трудовые отношения с работодателями. Эти комментарии понятны и часто обоснованы. Поэтому считаю нужным объяснить, почему появился этот пост. Он появился после общения с теми, кого напрямую коснулась эта проблема», — написал Рустем Афзалов в Facebook.

По его словам, у людей без контрактов действительно был выбор между «белой» и «серой» зарплатой. Афзалов считает, что они специально выбрали доход, на который не могли обратить внимание кредиторы или судебные приставы. Кто-то еще хотел получать чуть больше, чем получалось бы после вычета налога.

Если кто-то воспринял мои слова иначе, то им стоит признать мое обобщение неверным Рустем Афзалов.

Мэр башкирского города Сибай Рустем Афзалов написал, что жители сами виноваты, что потеряли работу, если не были официально оформлены. Он заявил, что те решили рискнуть и проиграли, и призвал их извлечь урок из своих ошибок.