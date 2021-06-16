Мэр Омска представил отчет о работе горадминистрации за прошлый год

Мэр Омска Оксана Фадина подвела итоги прошло года в Омском городском совете перед депутатами. Об этом сообщило издание Infox.ru.

В результате пандемии пострадали сферы бизнеса, транспорта, образования. Тем не менее были и новые достижения.

Муниципальный долг региона снизился на 2,8%, была отремонтирована 381 тысяча квадратных метров дорог. 38 000 местных жителей получили материальную поддержку.

«Велась работа по дошкольному образованию: создано 1 078 мест, планируется открытие еще семи детских садов, открытие дополнительных ясельных групп в 15 действующих детских садах», — рассказала Фадина.

Депутаты положительно оценили работу правительства.