Мэр Новосибирска предложил метод борьбы с незаконной торговлей на улице

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть придумал способ борьбы с уличными торговцами, которые занимают тротуары лотками с товарами. Об этом сообщил сайт «ПолитРоссия».

Он предложил жителям ничего не покупать у таких продавцов, чтоб они остались без выручки и ушли сами.

«Давайте откажемся от покупки. Ну они постоят, потом свернут свою торговлю, потому что невыгодно будет», — предложил Локоть.

Он добавил, что летом активность торговцев особенно высокая, поэтому «ситуация зашкаливает». Ранее Новосибирцы пожаловались на сужение пешеходных тротуаров из-за уличных лотков с продуктами.