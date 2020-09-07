Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз досрочно ушел в отставку

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Иван Костогриз досрочно сложил полномочия в связи с уходом в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Отмечается, что со вторника, 8 сентября, обязанности главы города будет исполнять первый заместитель мэра Андрей Воронов. Прежде он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, пишет сайт Ura.ru.

«До вступления в должность вновь избранного главы города временно исполнять полномочия главы муниципального образования с 8 сентября 2020 года будет первый заместитель главы администрации города Новый Уренгой Андрей Воронов», — уточнили представители горадминистрации.

По информации пресс-службы, в настоящий момент создана конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Нового Уренгоя. Уже определен порядок и условия проведения мероприятий, а также сроки приема документов от кандидатов.