Мэр на Сахалине ушел в отставку после иска губернатора

Суд принял решение снять с должности мэра Охинского городского округа Сергея Гусева. Соответствующий иск ранее подал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Принято решение отстранить Гусева от занимаемой должности с сегодняшнего дня», — рассказал «Интерфаксу» представитель Охинского городского суда.

Сам мэр Гусев заявил, что «такое решение суда предвидел», и назвал происходящее беспределом. По его словам, после 26 июня он подаст апелляцию в Сахалинский областной суд.

Потерявший должность чиновник подчеркнул, что не чувствует за собой никакой вины и намерен и дальше защищать права людей. С 18 июня и.о. главы района назначена первый заместитель мэра Наталья Рычкова.

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко еще в мае потребовал в суде отставки Гусева «в связи с утратой доверия». Пресс-служба главы региона тогда сообщила, что причиной стало нарушение законодательства о противодействии коррупции. Мэр скрыл информацию о принадлежащем ему имуществе и несколько счетов в банке.

Однако Гусев с обвинениям был не согласен и говорил, что «коррупционного шлейфа за ним нет». Его поддержали сахалинцы и начали сбор подписей в его поддержку. Обращение подписало почти 470 человек.

Ранее мэр Оха уже попадал в неприятную ситуацию. Его заподозрили в незаконной охоте на уток.