Мэр Мурманска и 10 депутатов Госдумы ушли на карантин

У мэра Мурманска Евгения Никоры подозревают COVID-19. Из-за этого он отправлен на карантин. Результаты теста глава города ждет в инфекционной больнице.

Никора заявил «Интерфаксу», что попал на карантин после участия в частном международном шахматном турнире. Он прошел в Мурманске в прошедшие выходные. Позже один из гостей мероприятия попал в больницу с подозрением на коронавирус.

«Вчера Роспотребнадзор проинформировал меня о необходимости сдать анализы, ночью меня поместили в инфекционное отделение», — рассказал он.

По словам мэра, он себя прекрасно чувствует и никаких симптомов болезни не ощущает. Никора поддерживает меры борьбы с коронавирусом, хотя ему даже при отрицательных результатах придется провести на карантине две недели.

Никора отметил, что нахождение в больнице не мешает ему работать дистанционно.

Тем временем на работу в Госдуму не вышли десять депутатов из «Единой России» и ЛДПР. Они тоже находятся на карантине. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. А все из-за того, что депутат от фракции ЛДПР Сергей Катасонов на прошлой неделе не ушел на карантин после возвращения из Франции.