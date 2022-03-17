Мэр Москвы Собянин озвучил комплекс мер по поддержке строительной отрасли

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в строительную отрасль направят дополнительные средства. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт градоначальника.

Собянин подчеркнул, что из-за ситуации в мире строительному комплексу Москвы необходимо помочь адаптироваться и пережить возможный экономический кризис. Политик отметил, что на бюджетные средства в течение ближайших трех лет в городе возведут более 700 объектов.

При этом стоимость аренды земли под застройку для новых промышленных предприятий составит до одного рубля в год. Кроме того, с добросовестных застройщиков снимут штрафы за небольшой срыв срока сдачи объекта.