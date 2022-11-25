Власть 25 ноября 2022, 15:13 Мэр Москвы Собянин одобрил планировку нового квартала в Марьиной роще

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план строительства нового жилого квартала в районе Марьина роща. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу правительства столицы.

Участок, на котором начнутся работы, находится около пересечения путей МЦД-2 и Октябрьской железной дороги по адресу улица Веткина владение 2. Его площадь равна 17,84 гектара.

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Вместо устаревших нежилых зданий там появится современный квартал и два деловых центра. Кроме того, специалисты реконструируют улично-дорожную сеть: обновят проезжую часть и обустроят велодорожки.

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