25 ноября 2022, 15:13
Мэр Москвы Собянин одобрил планировку нового квартала в Марьиной роще
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план строительства нового жилого квартала в районе Марьина роща. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу правительства столицы.
Участок, на котором начнутся работы, находится около пересечения путей МЦД-2 и Октябрьской железной дороги по адресу улица Веткина владение 2. Его площадь равна 17,84 гектара.
Реклама
Вместо устаревших нежилых зданий там появится современный квартал и два деловых центра. Кроме того, специалисты реконструируют улично-дорожную сеть: обновят проезжую часть и обустроят велодорожки.
Реклама
Москва 2022
Реклама
Реклама