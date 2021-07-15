Мэр Майами объяснил призыв к авиаударам по Кубе

Фрэнсис Суарес, ныне действующий мэр города Майами, рассказал, что не призывал осуществлять авиаудары по Кубе. Об этом написали «Известия» со ссылкой на телеканал MSNBC.

По словам Суарэса, американские администрации реагировали по-разному на военные действия, которые происходили и происходят по всему миру. В качестве примера мэр привел бомбардировку Косово при правлении Клинтона, рассказала «Национальная служба новостей».

Мэр Майами отметил, что ему тяжело наблюдать за напряженной обстановкой, которая происходит около границ страны. По его словам, американцы должны иметь уверенность, что возможны любые варианты развития событий.