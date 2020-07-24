Мэр Краснодара заявил об уходе в отпуск

Он пояснил, что принял такое решение в связи с выборами в городскую думу, которые пройдут 13 сентября. В отпуск Первышов уйдет с 27 июля.

«Я как руководитель местного отделения „Единой России“ возглавляю общепартийный список. Поэтому встречи в том формате, которые я проводил как глава города, я теперь проводить не смогу», — пояснил он.