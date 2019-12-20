Мэр Калуги покинул пост

Отставку главы города депутаты Калужской городской думы приняли в пятницу 20 декабря в ходе внеочередного заседания.

По информации Daily Storm, Разумовского назначили заместителем губернатора Калужской области и министром развития цифровой экономики.

«Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности Дмитрию Олеговичу [Разумовскому] за короткий, но очень яркий период деятельности на посту городского главы. Вчера вечером я предложил ему стать заместителем губернатора Калужской области, министром развития цифровой экономики Калужской области, чтобы активнее продвигать начатое ранее им направление», — отметил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Правительство и мэрия Калуги планируют превратить ее в «самый современный и благоустроенный город страны», сообщило ИА Nation News.

Денисов заступит на должность врио мэра в понедельник 23 декабря. Ранее с 2011 по 2017 год он работал на должности заместителя мэра. На этом посту Денисов отвечал за архитектуру, градостроительство и земельные отношения.

Разумовский до марта прошлого года был министром экономического развития Калужской области, чуть раньше — министром развития информационного общества региона.