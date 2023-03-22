Власть 22 марта 2023, 10:37 Мэр Калининграда уйдет в отставку РИА «Новости»: глава Калининграда Любивый подал в отставку по собственному желанию Евгений Любивый / Соцсети

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Мэр Калининграда Евгений Любивый решил уйти в отставку по собственному желанию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации города.

«Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, этот вопрос рассмотрят на заседании горсовета 22 марта. Причины такого решения градоначальника пока не известны.

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Евгению Любивому 48 лет, окончил РГМУ имени Пирогова по специальности «Лечебное дело». Он с 2017 года был главврачом городской клинической больницы скорой медицинской помощи, в следующем году стал главным внештатным специалистом — хирургом Минздрава Калининградской области и координатором проекта «Здоровое будущее» в регионе от партии «Единая Россия». Любивый в сентябре 2021-го был избран депутатом городского Совета депутатов Калининграда, а через месяц — мэром Калиниграда.