Мэр Ялты вымыл набережную

Глава города надел фартук, блузу и картуз и взял в руки метлу.

«Форма удобная и комфортная, особенно для нашего климата, легкая, не ограничивает движений», — рассказал он.

Вместе с Имгрунтом на набережную вышли представители администрации.

«Поддержание чистоты в городе — наша общая задача. Поэтому с коллегами наводили порядок на набережной города», — добавил он.

Чиновники биошампунем вымыли главную променадную улицу города. Мэр отметил, что улицы лучше мыть вручную, поскольку машины не всегда справляются с этой задачей.

В ближайшее время власти планируют расширить штат дворников, которые ежедневно будут мыть прогулочные зоны.