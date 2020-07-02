Мэр Ялты вымыл набережную
Мэр Ялты Иван Имгрунт надел рабочую форму дворника и вымыл набережную города-курорта. Об этом градоначальник написал в соцсетях, сообщил сайт kp.ru.
Глава города надел фартук, блузу и картуз и взял в руки метлу.
«Форма удобная и комфортная, особенно для нашего климата, легкая, не ограничивает движений», — рассказал он.
Вместе с Имгрунтом на набережную вышли представители администрации.
«Поддержание чистоты в городе — наша общая задача. Поэтому с коллегами наводили порядок на набережной города», — добавил он.
Чиновники биошампунем вымыли главную променадную улицу города. Мэр отметил, что улицы лучше мыть вручную, поскольку машины не всегда справляются с этой задачей.
В ближайшее время власти планируют расширить штат дворников, которые ежедневно будут мыть прогулочные зоны.