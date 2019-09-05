Мэр Якутска уволил заместителя из-за неподходящего образования

Мэр Якутска Сардана Авксентьева отказалась от своего заместителя из-за неподходящего образования. И дело не в плохих оценках в школе, а в том, что оно не соответствует занимаемой должности.

Сардана Авксентьева сообщила, что трудовой договор с ее заместителем Владимиром Федоровым расторгнут. Причина такого решения в том, что его образование не соответствует занимаемой должности.

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«Сегодня нам с Владимиром Юрьевичем [Федоровым] пришлось принять непростое решение. В связи с тем, что было нарушено действующее законодательство при оформлении его на должность первого заместителя главы города Якутска, я вынуждена расторгнуть его трудовой договор», — написала мэр на своей странице в Instagram.

Прокуратура региона выяснила, что Федоров поступил на муниципальную службу, предоставив диплом бакалавра ФГБОУ «Байкальский государственный университет» по направлению «Государственное и муниципальное управление». При этом занимаемая Федоровым должность требует наличия высшего образования не ниже уровня специалиста, магистра, а также опыта работы по специальности не менее пяти лет.

Авксентьева поблагодарила своего заместителя за работу и понимание сложившейся ситуации. Также она отметила, что будет рада, если суд восстановит его в должности, ведь он «доказал свою компетентность и профессионализм».