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    11 января 2021, 09:45

    Мэр Якутска после отставки останется в администрации «на общественных началах»

    Александра Ломейко

    После отставки мэр Якутска Сардана Авксентьева поможет временно исполняющему обязанности главы города Евгению Григорьеву. В администрации она останется на общественных началах.
    Мэр Якутска после отставки останется в администрации «на общественных началах»

    Глава города рассказала о своих планах в Instagram. Авксентьева подчеркнула, что ей небезразлично, кто возглавит Якутск.

    «Важно, чтобы все наши с вами планы реализовались, осталась честность и открытость власти. Я согласилась с предложением Евгения Григорьева стать его советником, но смогу только на общественных началах», — написала чиновница.

    В рядах городской команды она останется, чтобы «ровно передать „эстафетную палочку“».

    Прямые выборы мэра, напомнила Авксентьева, состоятся весной 2021 года. Она призвала горожан не оставаться в стороне и проявить политическую активность.

    В отставку Сардана Авксентьева подала из-за проблем со здоровьем. Решение мэр Якутска приняла самостоятельно. Прошлой осенью врачи обнаружили у нее отклонения в работе сердечно-сосудистой системы. В ближайшее время чиновницу должны прооперировать. Угрозы ее жизни нет.