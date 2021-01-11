Мэр Якутска после отставки останется в администрации «на общественных началах»
Глава города рассказала о своих планах в Instagram. Авксентьева подчеркнула, что ей небезразлично, кто возглавит Якутск.
«Важно, чтобы все наши с вами планы реализовались, осталась честность и открытость власти. Я согласилась с предложением Евгения Григорьева стать его советником, но смогу только на общественных началах», — написала чиновница.
В рядах городской команды она останется, чтобы «ровно передать „эстафетную палочку“».
Прямые выборы мэра, напомнила Авксентьева, состоятся весной 2021 года. Она призвала горожан не оставаться в стороне и проявить политическую активность.
В отставку Сардана Авксентьева подала из-за проблем со здоровьем. Решение мэр Якутска приняла самостоятельно. Прошлой осенью врачи обнаружили у нее отклонения в работе сердечно-сосудистой системы. В ближайшее время чиновницу должны прооперировать. Угрозы ее жизни нет.