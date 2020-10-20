Мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать пассажиров без маски из общественного транспорта

Отвечая на вопросы жителей Екатеринбурга, мэр города Александр Высокинский заявил, что они могут выгонять из общественного транспорта ковид-диссидентов, которые пренебрегают мерами защиты. В частности, не носят медицинские маски.

Об этом он заявил в прямом эфире E1.RU.

«Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений. При этом ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, которого при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Именно поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим», — заявил Высокинский.

Накануне в Екатеринбурге неизвестный мужчина устроил скандал в автобусе № 45 в ответ на просьбу кондуктора надеть медицинскую маску. Несмотря на присутствие в салоне детей и пожилых людей он матерно отстаивал свое право ею не пользоваться.

«В чем я неправ? Если нет у меня маски, что дальше? Это ты мне будешь указывать? Я в своей стране живу! Ты мне будешь рассказывать, как мне жить?» — кричал ковид-диссидент. Пассажирам удалось его успокоить. Мужчина доехал до своей остановки в маске, которую ему дал кто-то из присутствующих. Неизвестно, был ли он пьян.