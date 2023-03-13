Власть 13 марта 2023, 07:16 Мэр Донецка заявил, что Запад виновен в убийстве мирных жителей Мэр Донецка Кулемзин счел Запад заказчиком убийств мирных жителей РИА «Новости»

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Поставки оружия Украине, которая потом использует его для ударов по мирным жителям, говорят о Западе как о заказчике убийств. Такое заявление сделал мэр Донецка Алексей Кулемзин в интервью РИА «Новости».

«То, что такие поставки (оружия) есть — лишняя характеристика заказчика убийств мирных жителей. Американских (заказчиков) и всей этой группировки англосакской», — сказал Кулемзин.

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По его словам, ВСУ специально открывают огонь по инфрастуктуре Донецка и ремонтникам. Таким образом они не дают возможности восстановить объекты. Мэр отметил, что жители Петровского района города из-за обстрелов остаются без воды, тепла, электричества.

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Ранее российская сторона направила ноту протеста НАТО в связи с поставками вооружения киевскому режиму. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что военные грузы для Украины станут законной целью для ВС России.