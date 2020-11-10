Мэр Дербента Хизри Абакаров досрочно сложил свои полномочия

«Жизнь не стоит на месте, она движется вперед, происходят изменения. Сегодня я подписал постановление о досрочном прекращении мною полномочий главы городского округа „город Дербент“», — процитировал политического деятеля сайт NEWS.ru.

Экс-глава города уточнил, что с 11 ноября текущего года временно исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель Рустамбек Пирмагомедов. Причин, по которым пост был покинут раньше срока, Абакаров не назвал.

Абакаров пообещал жителям города, что не прощается с ними. Мужчина заявил, что будет приезжать и следить за работой по обновлению и благоустройству Дербента.