Врио мэра Челябинска установила «домофон» в рабочем кабинете

«Сразу после назначения пять крепкого вида мужчин зашли в кабинет Котовой мимо секретаря и стали жаловаться на убийство собаки. Через пару дней на совещание ворвался общественник Юрий Латышев, потребовавший прекратить „раскопки на улице Нагорной“, где строят дорожную развязку. Трижды на совещания врывался депутат Центрального райсовета Роман Никитин, требовавший прекратить строительство детского сада в микрорайоне Парковый-2», — рассказали в администрации.

Пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов косвенно подтвердил слова источника в своем telegram-канале.

«Депутат-новичок думал, что так и будет врываться с криками „я депутат!“ в кабинет Котовой когда ему заблагорассудится, в том числе во время совещаний, на которые его не приглашали? Понравилось, что можно стоять посреди кабинета главы города и гордо заявлять „вызывайте полицию, никуда я не уйду“, параллельно снимая все на телефон?» — заявил он.

По словам Сафонова, замок на двери — это малое, что могла сделать врио мэра Челябинска, чтобы спокойно работать.