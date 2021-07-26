Мэр Чебоксар посетил объекты нацпроекта «Жилье и городская среда»
Мэр Чебоксар Алексей Ладыков посетил объекты, строящиеся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил Infox.ru.
Мэр посетил строительство магистральной дороги в Новом городе, которая станет продолжением Чебоксарского проспекта, а также место будущего строительства дороги в микрорайоне Радужный и площадку, на которой строятся очистные сооружения.
Ладыков поговорил с подрядчиками и ознакомился с планом работ. Как рассказал глава города, с 2021 по 2024 год на строительство в рамках нацпроекта будет потрачено 950 миллионов рублей.