Мэр Биробиджана решил уйти в отставку по собственному желанию

Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку. Он решил уйти с поста, проработав лишь половину от положенного срока, передали РИА «Новости».

«Александр Головатый подал в отставку по собственному желанию, его заявление поступило в гордуму для рассмотрения, после будет определена дата проведения конкурса на должность мэра города», — сообщили журналистам в мэрии.

Головатый будет работать до 30 декабря. До этой даты уже станет известно, кто будет новым мэром Биробиджана.

Как стало известно из СМИ, заявление об отставке Головатый написал после того, как встретился с главной Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном. Ранее от жителей Биробиджана поступало множество жалоб о том, власти не справлялись с последствием снежного циклона.

Свой пост Головатый занял в 2019 году. Его назначение поддержало большинство депутатов Думы. До этого он шесть лет управлял Облученским городским поселением. Руководить Биробиджаном он начал после отставки Евгения Коростелева.