Мэр Белорецка досрочно ушел в отставку

Решение Полякова о снятии с себя полномочий по собственному желанию поддержали депутаты городского совета 30 июня.

С тех пор обязанности мэра исполняет 30-летний предприниматель Кирилл Егупов. Он долгое время занимается общественной деятельностью в Белорецке, последние три года бизнесмен работает депутатом местного Совета. Егупов женат, воспитывает двоих детей.

Депутаты утвердили Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Белорецка и избрали конкурсную комиссию.