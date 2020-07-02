Мэр Белорецка досрочно ушел в отставку
Мэр Белорецка в республике Башкортостан Сергей Поляков досрочно покинул свой пост. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Решение Полякова о снятии с себя полномочий по собственному желанию поддержали депутаты городского совета 30 июня.
С тех пор обязанности мэра исполняет 30-летний предприниматель Кирилл Егупов. Он долгое время занимается общественной деятельностью в Белорецке, последние три года бизнесмен работает депутатом местного Совета. Егупов женат, воспитывает двоих детей.
Депутаты утвердили Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Белорецка и избрали конкурсную комиссию.