Мэр Белгорода Антон Иванов ушел в отставку | 360°

Власть 31 октября 2022, 13:10 Мэр Белгорода Антон Иванов ушел в отставку Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об уходе в отставку мэра Белгорода Иванова Telegram-канал Антон Иванов

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Глава администрации Белгорода Антон Иванов ушел в отставку, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, бывший мэр покинул должность в связи с переходом на другую работу.

«Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе», — написал Гладков. Он уточнил, что обязанности мэра будет исполнять первый заместитель главы городской администрации Валентин Демидов.

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Белгород неоднократно подвергался обстрелам со стороны украинских военных. Журналист из США Патрик Ланкастер показал своим подписчикам последствия одной из атак на город 13 октября. Обломки ракеты попали в жилой дом. В своем YouTube-канале он рассказал, что западные СМИ не доносят объективную информацию. По словам Ланкастера, на сложившуюся ситуацию следует взглянуть со всех сторон.

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Строители демонтировали поврежденные конструкции дома. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что работы планируют завершить к 1 февраля. Глава региона подчеркнул, что специалисты должны сделать все надежно — так, чтобы белгородцы могли жить спокойно.