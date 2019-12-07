Меню президентов: Путин и Лукашенко пообедали тет-а-тет

Владимир Путин и Александр Лукашенко пообедали тет-а-тет в Сочи после переговоров. Журналисты кремлевского пула раскрыли меню президентского обеда.

Путин, Лукашенко и члены их делегаций провели за столом переговоров чуть более двух часов. После этого российский лидер пригласил всех участников встречи на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства.

Гостям подали барабульку с артишоком, каре теленка с запеченным луком, шербетом из мандарина и винами из села Дивноморское в Краснодарском крае.

Переговоры продолжают и члены делегаций, но они обедают отдельно. Россию представляет премьер-министр Дмитрий Медведев, а Белоруссию — премьер-министр Сергей Румас. Кроме того, на встречу в Сочи прилетели первый вице-премьер, министр финансов Антон Сиуланов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.

Высокопоставленные гости собрались в Сочи 7 декабря. Лукашенко заявил, что страна готова платить по 200 долларов за тысячу кубометров российского газа, если конкурирующие компании будут отдавать столько же.

Ожидается, что в городе-курорте лидеры подпишут итоговый план интеграции между Россией и Белоруссией.