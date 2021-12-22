«Меня поражает особый цинизм американцев». Сенатора удивил ответ США на импортозамещение
Сенатора Джабарова удивила реакция США на проводимое Россией импортозамещение
Сенатор Совфеда Владимир Джабаров удивился реакции США на проводимую Россией политику импортозамещения. Он посчитал такой ответ очень циничным.
«Меня поражает особый цинизм американцев в этом вопросе. Кто начинал политику санкций? Не мы же это придумали! Они ввели все эти ограничения, мы им ответили. Причем не в полной мере, а насколько смогли. И оказывается, мы опять виноваты. У сильного всегда бессильный виноват, вот они и пытаются сделать нас бессильными, но они так и не поняли, что времена поменялись», — рассудил член Совфеда.
Он объяснил, что Россию уже давно сложно напугать санкциями, расширением НАТО и другими угрозами. Джабаров напомнил, что в России разработали и передали американцам конкретное предложение, которое в случае, если они действительно хотят мира, должны рассмотреть и обсудить в ходе дипломатических переговоров.
«А что они думали, мы с голоду умирать будем? Мы стали развивать свою промышленность и экономику и решили очень много вопросов», — подчеркнул сенатор.
Ранее торгпред США Кэтрин Тай заявила, что из-за российской политики импортозамещения страдают американские рабочие и бизнесмены.