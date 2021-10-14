Меликова официально назначили на должность главы Дагестана

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов занял пост руководителя региона. Пост он занял в результате решения депутатов местного парламента. Об этом сообщил ТАСС.

82 из 90 депутатов Народного Собрания выступили за кандидатуру Меликова, передали NEWS.ru. «Меликов Сергей Алимович избран главой Республики Дагестан», — заявил председатель счетной комиссии региона Артур Исрапилов. Ранее стало известно, что замглавы дагестанского МЧС Олег Халилов ушел из жизни на 62-м году. По данным информагентства, Халилов скончался после непродолжительной болезни.