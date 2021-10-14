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    14 октября 2021, 15:47

    Меликова официально назначили на должность главы Дагестана

    Пост он занял по решению депутатов местного парламента

    Арина Бобкова

    Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов занял пост руководителя региона. Пост он занял в результате решения депутатов местного парламента. Об этом сообщил ТАСС.

    82 из 90 депутатов Народного Собрания выступили за кандидатуру Меликова, передали NEWS.ru.

    «Меликов Сергей Алимович избран главой Республики Дагестан», — заявил председатель счетной комиссии региона Артур Исрапилов.

    Ранее стало известно, что замглавы дагестанского МЧС Олег Халилов ушел из жизни на 62-м году. По данным информагентства, Халилов скончался после непродолжительной болезни.