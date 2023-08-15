Власть 15 августа 2023, 12:40 Меликов поблагодарил жителей Дагестана за сплоченность после трагедии на АЗС Глава Дагестана Меликов: жители Дагестана показали единение после ЧП на АЗС Скриншот видео

Читать 360tv в

Люди в Дагестане показали в последние часы свою сплоченность и самоотверженность. После взрыва на АЗС в Махачкале они всячески помогают спасателям и врачам. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

«В очередной раз дагестанцы показали свою сплоченность. Наряду с подвигом спасателей и медиков очень хочу отметить самоотверженность волонтеров, доноров и всех, кто не остался в стороне в этот сложный для всех нас час», — написал он.

Реклама

Меликов подчеркнул, что прошедшая ночь показала единение людей. По его словам, оказавшиеся на месте ЧП старались всячески помочь. Кто-то оставался там, другие поддерживали родных погибших и пострадавших.

Глава региона выразил отдельную благодарность волонтерам, которые приехали без каких-либо просьб на станцию переливания крови. Среди доноров оказалось много молодежи.

Меликов добавил, что сейчас всем раненым, а также семьям жертв трагедии власти оказывают материальную и психологическую помощь. Он заверил, что в больницах есть все медикаменты для лечения.

Пожар, а затем взрыв на заправке произошел в Махачкале вечером 14 августа. По последним данным, 35 человек погибли. Еще несколько десятков пострадавших госпитализировали.