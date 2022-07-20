Механизмы участия россиян в жизни страны должны быть более открытыми и честными, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания форума АСИ. Его слова передает ТАСС.

Путин сказал, что важнейшая составляющая суверенитета — это ответственное, деятельное, национально мыслящее и национально ориентированное гражданское общество.

«Чтобы быть сильными, независимыми и конкурентоспособными, нужно делать механизмы участия граждан в жизни страны более справедливыми и открытыми», — заявил Путин.

Президент добавил, что критически важно поддерживать нестандартные, опережающие время идеи.

Во время заседания Путин сказал, что началась новая эпоха в мировой истории. И высокую динамику роста в ней могут показать только по-настоящему суверенные государства. И России нужно идти вперед, а не «почивать на успехах предков».